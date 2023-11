Fincantieri, 40 milioni nell’accordo per lo sviluppo del porto di AnconaIntesa per lo sviluppo di Michele Romano

Intesa sul progetto da 80 milioni di euro per lo sviluppo delle infrastrutture nel porto per destinarle alla costruzione di navi di maggiori dimensioni









A poco più di 5 anni dall’accordo di programma tra il Mit e l’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale, Fincantieri sarà in grado di raddoppiare la propria capacità produttiva nello stabilimento di Ancona, grazie a un finanziamento da 80 milioni: 40 milioni di risorse pubbliche serviranno per la realizzazione di una nuova banchina di allestimento e per l’allungamento del bacino di carenaggio, anche attraverso la messa in sicurezza della diga frangiflutti; i rimanenti 40 milioni arriveranno...