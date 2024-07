Fitto: lo stallo nella spesa dei fondi Ue? Abbiamo fatto la riforma per superarlo

«La consapevolezza della situazione della politica di coesione è tale che il Governo ha messo in campo una riforma proprio per questo». Raffaele Fitto commenta così il dato rivelato ieri dal Sole 24 Ore sulla spesa delle risorse della programmazione 2021-2027 ferma ad appena 621 milioni, lo 0,9% della torta complessiva da 74 miliardi a disposizione dell’Italia.

«A me questi numeri sono noti da molto tempo», spiega Fitto durante la conferenza stampa in cui ha annunciato il via libera della Commissione...