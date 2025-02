Foce Sarno, l’adeguamento dell’impianto di depurazione vale 16 milioni

Opere idrico-ambientali al via in Campania. Gori Spa ha pubblicato un bando per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori nel comprensorio depurativo della foce del fiume Sarno. La gara, dal valore di 16.010.650 euro, riguarda il progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione - II lotto. I lavori avranno una durata di 1.021 giorni (la categoria prevalente richiesta è la OG1 - classifica VI – Edifici civili e industriali) per un importo di 9.281.767 euro. Le offerte dovranno pervenire...

