Fondi Covid, le cifre finali: restituzioni da 4.763 enti, altre risorse a 1.025

È stato pubblicato il decreto interministeriale che regola la chiusura dei contributi Covid, prevedendo restituzioni e nuovi fondi dal 2024 al 2027. La Ragioneria generale dello Stato ha diffuso il testo del decreto, datato 19 giugno, in attesa della registrazione della Corte dei Conti e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.Il provvedimento include due allegati (A e B) che approvano i dati definitivi dei ristori non utilizzati al 31 dicembre 2022, distinti per Comuni, Unioni di comuni, Comunità...

