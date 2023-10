Fondo alunni disabili, dal Viminale i criteri per ripartire 100 milioni - L’elenco dei Comuni beneficiari di Daniela Casciola

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministro dell’Interno e del ministro per le Disabilità, di concerto con il ministro dell’Istruzione e del merito e il ministro dell’Economia e delle finanze, del 24 agosto 2023, con i criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro in favore dei Comuni, per l’anno 2023, e le modalità di monitoraggio del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, previsto dall’articolo 1, commi 179-180, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, come modificato dall’articolo 5-bis del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15.

Lo ha annunciato la Direzione centrale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale che ha pubblicato il testo del provvedimento con l’allegato elenco dei beneficiari.

La quota di 100 milioni di euro del Fondo in favore dei Comuni per l’anno 2023 è ripartita in proporzione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2022/2023 nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di ciascun Comune.

Le risorse spettanti al Friuli Venezia Giulia sono assegnate alla Regione che provvederà al successivo trasferimento in favore dei propri Comuni.

I Comuni beneficiari delle risorse, a decorrere dal 2023, sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio che, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, è pubblicata annualmente a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta ufficiale.