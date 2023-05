Fondo investimenti nelle isole minori, approvato secondo elenco di Comuni ammessi di Daniela Casciola

La prima lista di amministrazioni beneficiarie è stata approvata a dicembre 2022









Pubblicato il decreto del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie24 maggio 2023 che approva un secondo elenco dei Comuni ammessi al finanziamento del Fondo per le iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori per le annualità 2021, 2022 e 2023, e i relativi importi, come previsto dall'articolo 7 del Dpcm 4 agosto 2022.

Il Fondo...