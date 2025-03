Fondo di solidarietà comunale 2024, arrivano i conguagli post rettifica del Viminale

A favore dei Comuni per i quali, in sede di verifica tecnica, è stata riscontrata l’esigenza di rettificare i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2024, il Viminale provvede all’attribuzione, a titolo di conguaglio, di ulteriori risorse finanziarie, per un importo complessivo pari 740.072,11 euro nelle misure indicate pro-quota nell’allegato A) al decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze 4 febbraio 2025 (...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi