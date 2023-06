Fs, la Bologna Prato diventerà un corridoio per i treni merci di Marco Morino

Piano Rfi da 530 milioni per collegare i porti toscani e romagnoli con l’Europa. Primi interventi completati nel 2021: ora la seconda fase, chiusura cantieri nel 2025









La crescita del trasporto delle merci via ferrovia passa dalla costruzione di nuove infrastrutture, ma anche dal potenziamento di quelle già esistenti. Ed è per questo che Rete ferroviaria italiana (Rfi), capogruppo del polo infrastrutture del Gruppo Fs, è impegnata nell'ammodernamento tecnologico e infrastrutturale della linea convenzionale (linea storica) Bologna-Prato, per adeguare come da programma la rete agli standard europei per il traffico delle merci, dopo che già nel 2021 è stata completata...