Funzione pubblica, uscito il primo report sulla gestione strategica delle risorse umane

Il dipartimento della Funzione pubblica comunica in una nota di aver conseguito la “milestone” M1C1-59 bis del Pnrr, finalizzata al monitoraggio della riforma della Pa volta all’implementazione di un modello di gestione strategica delle risorse umane, innovativo per il settore pubblico. La milestone consiste nella pubblicazione del primo report semestrale con le risultanze di 27 indicatori chiave di monitoraggio dell’azione di riforma, relativi alle sei seguenti dimensioni rilevanti per una gestione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi