Fusioni di Comuni, «no» a operazioni per cancellare responsabilità gestorie di Ettore Jorio









L’inconsapevolezza e le mode influenzano negativamente le economie territoriali.

Quanto alle prime, la più evidente è stata quella di non rendersi conto da 22 anni che è stata revisionata la Costituzione. Con essa tre gli elementi nuovi: il passaggio da enti sub-statali a infra-statali, dotati di autonomia (quasi) pura; l’equilibrio di bilancio; l’insediamento del federalismo fiscale.

Quanto alle mode, due su tutte: avere nascosto per anni le condizioni disastrose dei bilanci di Regioni ed enti locali; avere scoperto le fusioni come antibiotico - all’insaputa del “batterio” quindi ad ampio spettro - soprattutto per quei Comuni affetti da indebitamenti impossibili.

E dire che tutti gli elementi nuovi erano gli strumenti giusti per superare le crisi e i guai in cui la gran parte dei Comuni, Province e diverse Città metropolitane (Napoli e Reggio Calabria in primis), si erano ficcati. Quindi un panorama disarmante, difficile da riparare se non con una riforma strutturale del sistema delle autonomie locali che investa sui ripianamenti vigilati dei debiti, nel lungo periodo. Interventi che non impediscano tuttavia gli investimenti strutturali che occorrono al buon esercizio delle politiche locali. Principalmente destinati a risorse umane fresche e professionalità autentiche. Evitando quindi gli esperti non esperti che stanno inguaiando l’attuazione del Pnrr ovunque.

La peggiore delle nuove mode

Ma veniamo alla moda-terapia. Il riferimento va al ricorso delle fusioni dei Comuni. Uno strumento che può assumere due fisionomie: quello di percorso utile ovvero beffardo. Con il secondo che prevale certamente sul primo perché utilizzato dai furbi per somministrare una minestra preparata con ingredienti non propriamente salutari.

Ebbene sì, ci sono nel Paese, prioritariamente nel Mezzogiorno, proposte di soluzioni in tale senso. Il Comune, spesso capoluogo importante ma oberato dal debito irrisolvibile perché cresciuto in anni sino a raggiungere centinaia di milioni di impagato, che si propone di raccogliere tra le sue braccia i Comuni contigui.

Gli errori di ipotesi e le mancate conoscenze

Generosità democratica? Progetto lungimirante? Nulla di tutto questo. Solo una novellata strategia venduta per altro, con la aspettativa, spesso usata come se fosse una mosca per le trote, di godere contributi ad hoc, sino a 10 milioni per 15 anni (per quelli al di sotto dei 100mila abitanti 2 milioni per 15). Ciò senza sapere che, tra un po’: i trasferimenti delle Stato non ci saranno più, se non di tipo perequativo per assicurare i Lep e le funzioni fondamentali; che i costi unitari di produzione saranno superati dai fabbisogni standard qualitativi (Dlgs 216/2010 e 23/2011, peraltro sollecitati dal comma 793, lettera d, della legge di bilancio per il 2023); che i servizi saranno misurati sulla base dei Lep da rendere uguali su tutto il territorio nazionale; e tanto altro.

Tutto questo avviene, ed è la cosa grave, nei confronti delle quali le Regioni, competenti a legiferare in materia, dovrebbero stare accorte e non utilizzare le proprie norme come arma impropria per rovinare parti significative del loro sistema autonomistico locale. Dovrebbero infatti evitare di buttare, sempre e comunque, la palla avanti senza costruire gioco, così come i catenacci di Valcareggi, che impedivano di vincere.

Le novità imminenti, manco a parlarne

I compiti delle autonomie territoriali, Regioni in testa, sono tutt’altra cosa. Prestare attenzione all’imminente ingresso di finanziamento delle loro funzioni attraverso i costi e i fabbisogni standard, in luogo della spregevole spesa storica.

Quali i compiti istituzionali irrinunciabili:

- organizzarsi per garantire alle loro popolazioni i Lep corrispondenti ai diritti civili e sociali;

- promuovere le loro e altrui (il riferimento oltre che ai comuni da sollecitare in tale senso, è alle partecipate) verità contabili, con verosimile contestuale progetto di ripianamento, in modo da rendere consapevoli i cittadini della destinazione dei loro conseguenti sacrifici fiscali.

Poi ci sono i divieti che la buona amministrazione impone. Primo fra tutti, quello di non incentivare le fusioni per cancellare principalmente responsabilità gestorie facendole passare attraverso denominazioni accattivanti, del tipo “La Grande……”.

Al riguardo, appaiono infatti insufficienti le motivazioni sulle quali basano l’intento di creare la “Grande Lecce” e la “Grande Cosenza”, specie nella parte in cui vengono motivate con riferimenti normativi oramai obsoleti. I naturali cali demografici non sono affatto sufficienti a giustificare la crudele cancellazione dalla storia di importanti Comuni, mediante i procedimenti di fusione imposti, per lo più mediante unioni e non già mediante incorporazione, così come sarebbe più confacente ai Grandi comuni.

La grande Pescara, progettata correttamente per incorporazione, non ha infatti registrato alcun esito, e quindi docet.

Si evitino dunque progetti di fattibilità commissionati dall’oste per dimostrare che il proprio vino è davvero buono!

Una buona pratica

Fusione significa mettere insieme tantissime cose. Prima di tutte:

- un progetto minuzioso di fusione, con in esso indicate le programmazioni triennali di opere da realizzare, urbanistiche e del fabbisogno del personale, con il contributo interdisciplinare dei sistemi universitari nella loro interezza;

- bilanci di fusione e quelli di lungo periodo, commisurati con le leggi esistenti e con quelle in itinere;

- relazioni coordinate giurate degli organi di revisione dei comuni interessati;

- perizie di esperti;

- programmi di sviluppo delle politiche locali da attuare nel breve e nel lungo periodo, incentivanti sia sul piano demografico che su quello dei servizi.

Insomma, occorre fare ciò che una azienda qualsiasi, che si accinge a fondersi, deve perfezionare come minimo.