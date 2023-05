Fusioni di Comuni, ripartito il contributo straordinario 2023 di Daniela Casciola

Lo ha reso noto la Direzione Centrale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno









Ripartito il contributo straordinario spettante per l'anno 2023 agli enti istituiti a seguito di fusione tra Comuni e/o fusioni per incorporazioni (articolo 15, comma 3, del Dlgs 267/2000). Lo ha reso noto la Direzione Centrale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno.

Gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2023 risultano essere 103, per un totale di risorse ...