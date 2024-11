Fusioni e dissesti, l’ipotesi di un intervento regionale

Il tema del dissesto dei Comuni va messo in relazione con quanto disciplinato sulla fusione dagli articoli 2501 e seguenti del Codice civile e in rapporto alle procedure indispensabili per rendere il loro perfezionamento certo, trasparente e rispettoso dei principi contabili.

La questione essenziale è il bilancio, che impone di coordinare i dati in uscita degli enti locali che si estinguono e, nel caso dell’incorporazione, del Comune incorporante, che assume una nuova configurazione per consolidamento...