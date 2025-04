Gara da rifare se la Pa indica nel bando un Ccnl non allineato alla prestazione

Si sapeva che almeno in una fase iniziale la nuova disciplina dei contratti collettivi applicabili nelle gare d’appalto avrebbe dato filo da torcere alle stazioni appaltanti. E ora arriva la prima notizia di una gara da rifare da zero proprio per l’errore di un’Azienda sanitaria nell’individuazione del Ccnl di riferimento per l’assegnazione del contratto.

A prendere la decisione è stata l’Autorità di vigilanza, con la delibera n. 75/2025, di cui abbiamo dato notizia per primi già in questo approfondimento...