Gare, ad Aleandri l’appalto Anas da 183 milioni per una statale in Sardegna di Mauro Salerno

L’impresa barese prima in graduatoria per la realizzazione dei due lotti di completamento della nuova Ss 291 «della Nurra»

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







C’è l’impresa pugliese Aleandri in prima fila per l’assegnazione del contratto da oltre 183 milioni per i due lotti (1 e 4) della statale 291 «della Nurra» in Sardegna. L’impresa barese è risultata prima nella graduatoria nella gara bandita dall’Anas lo scorso agosto, superando la concorrenza di altri otto società, grazie a un punteggio tecnico di 60,41 punti (secondo solo ai 61,91 punti raccolti da Vianini lavori) sostenuto da un ribasso del 15,845 per cento.

Non è la prima volta per Aleandri in ...