Gare, l'Anac ribadisce il no alle «riserve» per le imprese locali di Mauro Salerno

Link utili Anac, documento del 12 maggio 2023 Altri provvedimenti

Il caso Valle d'Aosta e la clausola di privilegio per gli operatori con sede legale nella regione









Una Regione, anche se autonoma, non può inserire in bandi di gara o avvisi di manifestazione di interesse clausole "territoriali" restrittive, volte a favorire le imprese con sede legale nel territorio della regione che effettua l'appalto. È quanto ha ribadito l'Autorità Anticorruzione, attraverso la nota firmata dal presidente lo scorso 12 maggio, a proposito della gara da 2,5 milioni per il restauro conservativo dei dipinti delle facciate del cortile d'ingresso del Castello di Issogne, in Valle...