Gare, al Consiglio di Stato la decisione finale sul pagamento tardivo del contributo Anac

Sarà l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato a dire l’ultima parola sulla possibilità di regolarizzare il mancato pagamento del contributo Anac nei termini di presentazione delle offerte. A chiamare in campo il collegio di Palazzo Spada deputato a risolvere le questioni controverse con sentenze in contraddizione tra loro è stata la terza sezione dello stesso Consiglio di Stato con l’obiettivo di chiudere una volta per tutte la querelle.

Con l’ordinanza n.48/2025 depositata il 7 gennaio la sezione...