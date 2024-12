Gare, consorzio da escludere per l’irregolarità fiscale di un impresa del team

È legittima l’esclusione dalla gara del consorzio stabile nell’ipotesi in cui un’impresa consorziata designata come esecutrice sia gravata da irregolarità fiscali, senza che possa essere invocato in termini assoluti il rimedio previsto dalla stessa disciplina sulle cause di esclusione che consente ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi la sostituzione, a determinate condizioni, dell’impresa in questione. Il rimedio costituito dalla facoltà di sostituzione - che evita l’esclusione del raggruppamento...

