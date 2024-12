Illeciti professionali, esclusione dalle gare possibile anche per ipotesi non elencate dal codice

Può considerarsi grave illecito professionale il comportamento dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante attraverso condotte, anche non predeterminabili ex ante, ma comunque incidenti in modo negativo sulla sua integrità e affidabilità . La stazione appaltante dovrà quindi valutare l’esistenza del grave illecito professionale sulla base del proprio potere discrezionale guidato in particolar modo dal principio di fiducia...

