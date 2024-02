Gare, contrario al principio di risultato non verificare un’offerta potenzialmente incongrua

In tema di offerte anomale la stazione appaltante ha sempre la facoltà di sottoporre a verifica quelle offerte che, in base a specifici elementi, risultino a prima vista non congrue. E ciò a prescindere dalla previsione nella documentazione di gara di specifiche soglie di anomalia. Nel decidere se esercitare o memo tale facoltà, la stazione appaltante deve operare le sue valutazione facendo riferimento anche ai principi generali sanciti dal Dlgs 36/2023, e in particolare al principio della fiducia...

