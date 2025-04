Gare, criterio di territorialità delle imprese ok solo come punteggio aggiuntivo

La clausola di territorialità può essere legittimamente prevista nella lex specialis dalla stazione appaltante come requisito premiale per la valutazione dell’offerta o rilevante ai fini esecutivi dell’appalto e non, invece, come requisito di partecipazione alla gara. In quest’ultimo caso, comprimerebbe eccessivamente il principio di favor partecipationis alla procedura nonché quello di par condicio dei concorrenti, con violazione dei principi in materia anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria...

