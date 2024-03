Gare, l’iscrizione alla Ccia deve essere «coerente» non «coincidente» con la prestazione da svolgere

La verifica del possesso del requisito di idoneità professionale prescritta dall’art. 83, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 50/2016 impone esclusivamente di accertare la corrispondenza tra le attività indicate nell’iscrizione alla Camera di Commercio e l’oggetto dell’appalto, da valutarsi in termini di coerenza e compatibilità complessiva e sostanziale, e non di perfetta «perfetta e assoluta sovrapponibilità». Tanto più allorché la lex specialis richieda l’iscrizione per attività «coerenti » e non «coincidenti...

