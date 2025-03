Gare, niente ricalcolo dei punteggi dopo l’esclusione di un concorrente

In caso di esclusione di un concorrente, la stazione appaltante non è tenuta alla rideterminazione dei punteggi attribuiti alle altre offerte. Il principio di invarianza rappresenta un’eccezione all’ordinario meccanismo di regresso procedimentale, per irrilevanza delle sopravvenienze, e mira a salvaguardare l’interesse delle amministrazioni alla stabilità degli assetti definiti e consolidati dalla chiusura di alcune fasi di gara, con riguardo alla determinazione della soglia di anomalia e al calcolo...

