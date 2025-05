Niente soccorso istruttorio per la mancata dichiarazione di «subappalto necessario»

Il ricorso al subappalto necessario, in quanto presuppone la mancanza del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara, dev’essere dichiarato in sede di offerta anche senza l’indicazione dl nominativo del subappaltatore. Tale omissione non può essere sanata in sede di soccorso istruttorio poiché si porrebbe in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti.

Questo è quanto disposto con sentenza dal Tar per la Puglia, Bari, sez. I, n. 642/2025.

In particolare, è stata...