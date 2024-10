Gare pubbliche, l’annullamento di un lotto travolge l’intero bando

In presenza di una procedura di gara suddivisa in più lotti, l’annullamento giurisdizionale del bando di gara, ancorché pronunciato in relazione ad un solo dei lotti, produce sempre effetti in relazione a tutti i lotti in cui è suddivisa la procedura. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza 11 ottobre 2024, n. 8171 con riguardo alla violazione per alcuni lotti della “Procedura aperta telematica per la Gestione Energetica e Tecnologica Integrata degli impianti delle Aziende...

