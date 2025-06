Gare, ritardo nella revoca? Rischio di responsabilità precontrattuale anche prima dell’aggiudicazione

La fase di evidenza pubblica costituisce parte integrante delle trattative e pertanto, anche se ancora non è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione, non si può escludere la responsabilità precontrattuale in capo alla stazione appaltante che abbia tenuto un comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza.

Questo è quanto disposto con sentenza dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 5011/2025, pronuncia che riguarda una procedura di gara indetta sotto la vigenza del vecchio codice...