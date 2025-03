Gare, sempre da motivare la richiesta di accesso ai segreti tecnico-commerciali

Il segreto tecnico e commerciale, contenuto nella documentazione di gara, ha carattere recessivo quando l’accesso è indispensabile per la tutela dei propri interessi in giudizio. Nonostante ciò, l’istanza di accesso dovrà comunque essere fornita di adeguata motivazione in merito al collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese. Perciò, una motivazione generica e la mancanza della prova della concreta necessità dell’utilizzazione della documentazione richiesta non ne ...

