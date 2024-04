Gare, toccano al giudice ordinario le violazioni commesse nell’esecuzione anticipata

La decisione, della stazione appaltante, di non stipulare il contratto per accadimenti, relativi all’aggiudicatario, avvenuti nella fase di esecuzione anticipata delle prestazioni incardinano la competenza del giudice ordinario e non del giudice amministrativo. In questo senso la sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. II. n. 5919/2024.

La vicenda

La ricorrente si rivolge al giudice per ottenere...