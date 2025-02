Soccorso istruttorio possibile anche per la dimostrazione dei requisiti

L’istituto del soccorso istruttorio deve ritenersi ammissibile per colmare le carenze documentali riguardanti la comprova dei requisiti generali e speciali in quanto la procedura di gara deve mirare ad appurare quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario. In questo senso, dunque, l’istituto del soccorso istruttorio, in generale, tende ad evitare che irregolarità ed inadempimenti...