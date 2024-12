Gare, nella valutazione delle offerte va accertata l’effettiva volontà del dichiarante

La stazione appaltante deve rispettare il principio di immodificabilità delle offerte. Pertanto, di fronte a una sospetta incongruenza formale fra volontà e la espressione letterale dell’offerta, l’amministrazione deve chiedere dei chiarimenti al fine di ricercare l’effettiva volontà del dichiarante. Questo è quanto disposto dal Tar per la Calabria con sentenza n.759/2024. In particolare, è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento di lavori, finanziata con fondi Pnrr di cui ai Reg. UE...

