Gema (Reway) vince contratto Rfi da 97 milioni per la manutenzione ferroviaria

Reway Group operatore focalizzato sulla manutenzione delle reti ferroviarie comunica in una nota che la propria società controllata Gema ha acquisito un nuovo contratto del valore di 97 milioni di euro per lavori di manutenzione straordinaria in ambito ferroviario. Più in dettaglio, la commessa riguarda il Lotto 1 Ancona, il Lotto 13 Palermo e Lotto 16 Roma nell’ambito di una gara indetta da Rete ferroviaria italiana per la manutenzione di gallerie e spazi ferroviari. In particolare, Gema realizzerà...

