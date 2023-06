Genova, avviati i lavori per la realizzazione del tunnel sub-portuale di E. l. & E.

Si tratta di una delle grandi opere che Autostrade per l'Italia ha messo in cantiere in questi anni e che consentirà di alleggerire il traffico cittadino del centro









È stato ufficializzato a palazzo San Giorgio, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Genova, Regione Liguria, Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Gruppo Autostrade per l'Italia e Renzo Piano Building Workshop, l'avvio dei lavori per la realizzazione del tunnel sub-portuale di Genova.



Con il via libera da parte della Commissione del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, organo tecnico del Ministero delle Infrastrutture...