Gentiloni: «Pnrr chance unica, non una medicina amara» di Manuela Perrone e Gianni Trovati

La premier Meloni difende l’emendamento sui controlli: «Nessuna deriva autoritaria». Il commissario Ue chiede più slancio: «Altrove i primi ministri fanno i roadshow». Fitto a Bruxelles









«Secondo me noi italiani sbagliamo nel trattare questo famoso Pnrr come se fosse una specie di medicina amara imposta da Bruxelles, mentre vedo in tanti altri Paesi i primi ministri che fanno roadshow per aprire i cantieri». Il Commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, abbandona per un momento la sua tradizionale prudenza e - concludendo il proprio intervento a Roma alla presentazione del libro di Marco Buti “Jean Monnet aveva ragione?” insieme all’autore, a Giuliano Amato e a Lucrezia...