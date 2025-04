Giudici divisi sull’avvalimento per certificare la parità di genere

Nel caso in cui il disciplinare di gara preveda l’assegnazione di uno specifico punteggio all’offerta in relazione al possesso da parte del concorrente della certificazione di parità di genere – precisando che in caso di raggruppamento tale certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate – non è consentito ricorrere all’avvalimento premiale con cui la mandataria intenderebbe supplire alla mancanza della certificazione in capo a una delle mandanti. Si è espresso in questo senso...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi