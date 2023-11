Gli alloggi delle case popolari ex Iacp non sono esenti dall’Imu di Giuseppe Debenedetto

Link utili Cgt Bari, sentenza n. 2024/2023 Corte di Giustizia Tributaria

Gli immobili degli Iacp pagano l’Imu con diritto allo sgravio da 200 euro

È quanto stabilito dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Bari

Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) non possono usufruire dell’esonero dall’Imu previsto per gli alloggi sociali, in assenza di prova sulle effettive caratteristiche degli immobili.

È quanto stabilito dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Bari con la sentenza n. 2024/2023, che ha respinto il ricorso di Arca Puglia Centrale confermando la legittimità dell’avviso di accertamento Imu 2017 emesso dal Comune.

Dal 2014 molti enti di edilizia residenziale pubblica...