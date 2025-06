Graduatorie da interpello, «no» alle assunzioni ex post

Le graduatorie formate dagli enti locali a seguito di interpello da un albo di idonei non possono essere utilizzate per scorrimento per dare corso ad assunzioni inserite nel programma del fabbisogno dopo la conclusione di questa procedura.

È la netta e convincente indicazioni fornita dalla sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 4878/2025. Si deve evidenziare che questo principio va in una direzione opposta rispetto alle indicazioni fornite dal dipartimento della Funzione pubblica ...