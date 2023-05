Grandi appalti ferroviari, a marzo 2023 spesa Pnrr a quota 5,52 miliardi (23%) di M.Fr.

Rfi prevede l'apertura entro l'anno di 16 cantieri di opere strategiche (per 11,2 miliardi) e 1.700 micro-cantieri di manutenzione (per 3,5 miliardi)











Ammontano a circa 43,5 miliardi di euro gli investimenti in opere ferroviarie che si sono già trasformati in cantieri o che lo faranno entro la fine del 2023. A fare i conti è il Gruppo Fs in un articolo pubblicato sull'house organ Fs News. Le opere strategiche - in corso o in arrivo entro l'anno - fanno capo principalmente a Rfi e in misura più contenuta a Anas e Ferrovie del Sud Est. Il dato, sottolinea il gruppo guidato da Luigi Ferraris, promette di «battere qualsiasi record nel proseguimento...