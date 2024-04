I Comuni casa per casa nei cantieri del superbonus

Un piano di controlli, delegato ai tecnici dei Comuni, che dovrebbe agire a valle della realizzazione dei lavori di superbonus. Per andare a smascherare quelle truffe che non sono finite nella rete delle verifiche documentali (si veda l’altro articolo in pagina). Punta in questa direzione l’emendamento al quale, in queste ore, sta lavorando il relatore alla legge di conversione del decreto 39/2024, Giorgio Salvitti (Fdi), insieme alle altre forze di maggioranza. Molto attivo sul tema anche il presidente...

