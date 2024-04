I conti sulle opere ora non tornano più: parola alle assemblee

Lo stop a cessione del credito e sconto in fattura è una nuova tegola sugli amministratori di condominio. Il presidente nazionale Anaci Francesco Burrelli chiede al Governo «l’apertura di un tavolo per discutere le gravi e serie problematiche prodotte» precisando che«ora l’amministratore dovrà indire nuove assemblee per deliberare in molti casi un passo indietro sui lavori».

In concreto quali azioni compiere perciò e in che direzione? «Qualora l’amministratore non abbia ancora sottoscritto il contratto...