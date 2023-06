I magistrati: «Prendiamo atto ma in gioco la tutela dei cittadini» di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Nuova nota dell’Associazione che ribadisce la contrarietà ma evita azioni più dure









Dopo più di tre ore di un’accesa assemblea straordinaria l’Associazione dei magistrati della Corte dei conti «ribadisce la netta contrarietà» all’intervento governativo, sottolinea che «non sono in gioco le funzioni della magistratura contabile ma la tutela dei cittadini» ma scarta almeno per ora le opzioni più dure. Perché nel corso della discussione erano finite sul tavolo opzioni estreme come un appello al Capo dello Stato, un coinvolgimento diretto della Commissione Ue o uno sciopero delle toghe...