I partiti tentano di raddoppiarsi i fondi ma sulla norma arriva lo stop del Quirinale

Un avvertimento chiaro è partito dal Quirinale indirizzato al Senato dove si discute la proposta che riformula il finanziamento ai partiti, in particolare sulla ripartizione tra le forze politiche del due per mille. In pratica, Mattarella ha fatto sapere che una modifica del genere non la farebbe passare per una serie di ragioni. La prima, per disomogeneità di materia con il Dl Fiscale. La seconda, forse più importante, perché un argomento così complesso merita una riforma autonoma e non può essere...

