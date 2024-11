Ici 2006-11, recuperi minimi sull’esenzione illegittima

Si definisce la procedura per il recupero degli aiuti di Stato relativi all’esenzione Ici per gli anni 2006-2011. Le linee direttive sono tracciate nell’emendamento del Governo approvato al Dl salva-infrazioni (Sole 24 Ore del 29 ottobre).Sulla carta, le stime parlano di 4,5 miliardi, ma nessuno ha contezza dell’ammontare esatto, perché fino al 2011 i soggetti esenti dall’Ici non avevano alcun obbligo di presentare la dichiarazione, né l’utilizzo degli immobili può essere desunto dai dati catastali...

