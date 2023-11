Icity rank 2023, 16 città italiane ad alto livello digitale di Daniela Casciola

Oltre metà dei 108 Comuni Capoluogo è “digitale” (16 di alto livello, 17 intermedio, 26 base), un terzo è in fase di alfabetizzazione digitale, 20 sono in “ritardo digitale”

Bergamo, Firenze, Milano e Modena sono le città italiane leader dell’innovazione, le uniche a entrare nelle prime dieci posizioni in tutte e tre le graduatorie in cui è articolata ICity Rank 2023, la ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni Capoluogo realizzata da FPA e presentata a FORUM PA Città. Le quattro città “leader” sono seguite da vicino da Bologna, Genova, Torino, Trento, Venezia (due volte in top ten) e poi da Cagliari, Cremona, Padova, Roma Capitale, Monza, Parma e...