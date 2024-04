Icop verso la Borsa: pronta la quotazione nel segmento delle Pmi ad alta crescita potenziale

Prosegue il rinnovato interesse delle imprese di costruzioni verso la quotazione in Borsa: Icop, storica impresa con sede a Basiliano in provincia di Udine specializzata nelle fondazioni e nel microtunnelling, è pronta all’ingresso in Piazza Affari entro la metà dell’anno nel segmento «EGM - EuronextGrowth Milan» dedicato a Pmi ad alto potenziale di crescita.

Icop è stata fondata dalla famiglia Petrucco nel 1920 ed è oggi guidata da due fratelli di cui, Piero Petrucco, amministratore delegato (nella...