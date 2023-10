Il canone figurativo non esenta dall’Imu gli immobili di proprietà del Demanio di Alessandro Maestrelli e di Nicola Tonveronachi

Anche quando non siano utilizzati direttamente per attività istituzionali proprie e qualora siano locati ad amministrazioni statali









Pagano l’Imu i fabbricati e i terreni di proprietà dell’agenzia del Demanio non utilizzati direttamente per attività istituzionali proprie, anche qualora siano locati ad amministrazioni statali con il “canone figurativo”. Questo è l’importante assunto pronunciato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pisa con la sentenza n. 242/2023, che ha respinto il ricorso proposto dall’agenzia del Demanio contro un accertamento Imu emesso da un Comune.

La sentenza dei giudici pisani consolida su 2 elementi rilevanti:

1. l’assoggettamento a Imu degli immobili posseduti dall’agenzia del Demanio qualora gli stessi non siano utilizzati direttamente dall’Agenzia stessa ma dati in uso ad altri soggetti previa corresponsione di un canone;

2. l’agenzia del Demanio è un ente pubblico economico del Mef, e come tale organo giuridicamente distinto rispetto ad altri ministeri e non facente propriamente parte dello “Stato” ai fini dell’imposta.

Fatto

L’Agenzia ha opposto ricorso alla Cgt di Primo Grado di Pisa, oltre che per il difetto di soggettività passiva in capo ai fabbricati e ai terreni posseduti, situati in parte in una riserva naturale e dati in locazione alla competente amministrazione statale, e in parte per fabbricati utilizzati come Caserma di P.S.

I giudici hanno respinto le eccezioni relative agli immobili.

La Corte di Giustizia Tributaria ha aderito al filone interpretativo della normativa agevolativa in materia di Ici (articolo 7, comma 1, del Dlgs 504/1992) e Imu (articolo 9, comma 8, del Dlgs 23/2011) più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (ordinanze nn. 3275/2019, 9982/2021, 4572/2023, sentenza n. 10655/2019), affermando che, «poiché ai fini dell’esenzione la norma richiede che l’immobile debba essere destinato “a compiti esclusivamente istituzionali” riferibili al titolare, la Cassazione “rammenta che la locuzione «compiti istituzionali» si riferisce a quelle funzioni che costituiscono la ragion d’essere dell’Ente e, pertanto, possono essere svolte solo da quest’ultimo (…) si svolga direttamente l’attività istituzionale dell’Ente (ad esempio, quando nell’immobile siano ubicati la sede o gli uffici dell’Ente)».

Inoltre, prosegue la sentenza, difettando il requisito soggettivo (essere un ente territoriale), poiché il titolare è un Ente pubblico economico e altresì quello oggettivo (utilizzo degli immobili per fini istituzionali propri), non essendo stato il bene destinato ai propri fini istituzionali, bensì di terzi, sebbene partecipi delle finalità dello Stato, ed apparendo anche una gestione di carattere economicistico (la richiesta di corresponsione di un “canone virtuale”), non spetta l’invocata agevolazione.

Il mancato inserimento nel novero dello Stato dell’agenzia del Demanio discende direttamente da un’eccezione di parte resistente che consiste nel fatto che è lo stesso articolo 61, comma 1, del Dlgs 300/1999, istitutivo dell’Agenzia, che la qualifica come “Ente pubblico economico”, come confermato anche dall’articolo 1, dello Statuto dell’Agenzia.

Effetti della sentenza

La sentenza della CGT di Pisa assume un’importanza fondamentale nell’attività di riscossione posta in essere dagli Uffici Entrate degli enti, fornendo un’ulteriore conferma sulla tassazione ai fini Imu degli immobili di proprietà dell’agenzia del Demanio. Peraltro, come riportato all’interno dello Statuto dell’Agenzia, tra le funzioni attribuite alla stessa non c’è l’utilizzo dei beni per finalità proprie in quanto la stessa svolge attività di gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

In sintesi, quindi, abbiamo che:

1. l’Agenzia del Demanio non rientra nel novero delle amministrazioni statali ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 504/1992;

2. gli immobili locati con “canone figurativo” sono gestiti in maniera commerciale ai fini dell’Imposta.