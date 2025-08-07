Stazioni radio in area vincolata, il Comune non può vietarle senza aver valutato la compatibilità paesaggistica
La circostanza che la zona interessata abbia una vocazione residenziale rende ancor più necessaria la predisposizione di infrastrutture di telecomunicazione
È illegittimo il diniego di realizzare una stazione radio base, opposto dal Comune perché l’area interessata è sottoposta a vincolo urbanistico. Lo afferma la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6734/2025.
Il caso
È stato chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Comune ha negato il rilascio...