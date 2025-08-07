Stazioni radio in area vincolata, il Comune non può vietarle senza aver valutato la compatibilità paesaggistica

È illegittimo il diniego di realizzare una stazione radio base, opposto dal Comune perché l’area interessata è sottoposta a vincolo urbanistico. Lo afferma la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6734/2025.

Il caso

È stato chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Comune ha negato il rilascio...