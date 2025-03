Il consigliere comunale può impugnare la delibera consiliare solo se lede le sue funzioni

Il consigliere comunale non è legittimato a impugnare le delibere consiliari, tranne che abbiano leso il diritto di esercitare la propria funzione (ius ad officum). In altri termini, il consigliere comunale non può impugnare le deliberazioni con le quali è semplicemente in disaccordo perché ciò significherebbe trasporre e continuare nelle sedi di giustizia la competizione che lo ha visto in minoranza. Lo ha stabilito il Tar Calabria, sentenza n. 229 del 2025.

