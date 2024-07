Il Demanio con due gare appalta servizi di progettazione e opere per oltre 100 milioni

Con due distinti bandi, uno di ingegneria e architettura, l’altro di lavori, l’Agenzia del Demanio manda in gara servizi e opere per oltre 100 milioni. Il primo avviso riguarda la sottoscrizione di accordi quadro con operatori economici per servizi tecnici riguardanti interventi su beni immobili esistenti e di nuova edificazione. Il valore complessivo del bando, suddiviso in 7 lotti, è di 60 milioni.

I contratti, di durata triennale, prevedono l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura ...

