Il nuovo codice appalti parte con il flop della qualificazione delle Pa di Flavia Landolfi

Secondo i dati forniti dall'Anac poco meno di 2mila stazioni appaltanti su 26mila si sono accreditate









Il giorno è quello del calcio di inizio: il nuovo Codice degli appalti pubblici entra in funzione con tutto il suo carico di novità. Ma anche con una tara pesante accumulata nei mesi scorsi e che porta il nome di qualficazione delle stazioni appaltanti. Il flop era nell'aria da tempo. Almeno dall'approvazione del nuovo Codice degli appalti in Consiglio dei ministri alla fine di marzo, ma c'è chi dice anche da prima. La qualificazione delle stazioni appaltanti, requisito obbligatorio per bandire le...