Il principio del referente unico resite nel congedo straordinario per assistere il disabile

Il congedo straordinario retribuito di due anni per assistere un familiare gravemente disabile, è fruibile da una sola persona ed è cumulabile con i tre giorni retribuiti al mese regolati dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, che, invece, possono essere fruiti da più familiari per il medesimo assistito, purché ricadenti in giornate diverse.

Per la fruizione congedo straordinario, il legislatore ha stabilito un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari, che non può essere modificato...