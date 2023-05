Il superbonus intasa l'agenzia delle Entrate con 25mila interpelli presentati in tre anni di G. Par.

Un boom senza precedenti. Il superbonus, per effetto dei continui restyling alla disciplina, ha provocato una valanga di richieste di interpelli all’agenzia delle Entrate. In tre anni gli uffici sono stati letteralmente inondati di quasi 25mila istanze per ottenere chiarimenti sull’applicazione del superbonus. Un trend che ha visto 2.110 richieste nel 2020, 14.103 richieste nel 2021 e 7.905 nel corso del 2022. Di fatto le incertezze prodotte dalla disciplina dell’agevolazione hanno portato un incremento...